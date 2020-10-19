شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تعلن تسجيل 6 وفيات و543 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة ، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.5%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 5 وفيات في الضفة الغربية (مواطنة 71 عاماً من السموع، مواطن 58 عاماً من يطا، مواطنة 80 عاماً من صوريف بمحافظة الخليل، مواطن 89 عاماً من بيت ريما بمحافظة رام اهبة والبيرة، مواطن 73 عاماً من طولكرم)، إضافة إلى وفاة مواطنة من سلوان بمدينة القدس.

Advertisements

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 363 حالة في المحافظات الشمالية (59 الخليل، 20 جنين، 17 قلقيلية، 169 رام الله والبيرة، 98 نابلس)، إضافة إلى 209 حالات في مدينة القدس.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (79)، محافظة نابلس (69)، محافظة بيت لحم (70)، محافظة قلقيلية (15)، محافظة رام الله والبيرة (40)، جنين (35)، أريحا والأغوار (15)، سلفيت (3)، طوباس (7)، طولكرم (43)، قطاع غزة (77)، ضواحي القدس (28)، مدينة القدس (62).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 39 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.