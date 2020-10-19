شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 5 فلسطينيين فى الخليل وبيت لحم جنوب الضفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، خمسة فلسطينيين بمحافظتي بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية، وأفادت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية - لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب، شمال الخليل واعتقلت أربعة فلسطينيين، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل فى الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، ومدخلي مدينة الخليل الشمالي "جورة بحلص" والجنوبي "الفحص"، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسيرا محررا من منطقة شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، بعد دهم منزله وتفتيشه، والعبث بمحتوياته.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 5 فلسطينيين فى الخليل وبيت لحم جنوب الضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.