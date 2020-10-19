شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال مسئول عمليات الاغتيالات فى تنظيم داعش بديالى العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الاستخبارات العراقية اليوم الاثنين، اعتقال مسؤول عمليات الخطف والاغتيالات فى تنظيم داعش الإرهابى بمحافظة ديالى، وقالت وكالة الاستخبارات ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ "من خلال تكثيف الجهد الاستخباري، واستنادا لاعترافات الإرهابيين الملقى القبض عليهم سابقا، ألقت عنصرنا القبض عن المسؤول عن عمليات الخطف والاغتيالات التي طالت القوات الأمنية والمواطنين على طريق كركوك - ديالى عام 2017 والملقب أبو طه البكري. وأضافت أن البكري اعترف بإنتمائه لتنظيم داعش الإرهابي، وأقر خلال التحقيقات الأولية بمسؤوليته عن تنفيذ عدة عمليات إرهابية من خطف واغتيالات قبل عمليات التحرير.

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