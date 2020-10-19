شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق محادثات 5+5 الليبية فى جينيف لبحث تفكيك الميليشيات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت قبل قليل، محادثات 5+5 الليبية برعاية الأمم المتحدة فى أممية في العاصمة السويسرية جنيف، ومن المقرر ان تبحث تفكيك الميليشيات المسلحة، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.، وفى وقت سابق، دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى مشاركة أوسع لدول جوار ليبيا في البحث عن تسوية سياسية للأزمة القائمة هناك.

وقال لودريان، إن "دور دول الجوار أساسي لأنها أولى الجهات المعنية بالمخاطر التي تشكلها هذه الأزمة ويمكنها أن تلعب دور استقرار مع الجهات الليبية على عكس تدخّل القوى الخارجية".

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وأوضح رئيس الدبلوماسية الفرنسية: "في ليبيا، نعتبر كما الجزائر، أنه لا يوجد حل عسكري".، وأعرب لو دريان عن أمله في تنظيم اجتماع لدول جوار ليبيا، مشيرا إلى أنه سيزور هذه البلدان المختلفة لتحقيق هذا المشروع.

وتشهد ليبيا تصعيدا للنزاع الداخلي المستمر منذ العام 2011 وسط زيادة التوتر بين الأطراف الخارجية المنخرطة في الأزمة الليبية، حيث تعتبر تركيا أكبر داعم لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج والمتمركزة بطرابلس، يقابلها "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر المدعوم مصريا وإماراتيا.

واستؤنفت العملية السياسية الليبية في سبتمبر الماضي بعدما عطلها هجوم عسكري شنه جيش حفتر على طرابلس في أبريل 2019، ومن المقرر عقد المباحثات المقبلة في أوائل نوفمبر في تونس العاصمة.