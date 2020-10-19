شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عملية عسكرية لتطهير جزيرة جنوب الموصل من خلايا داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت قوات أمنية مشتركة فى العراق اليوم الاثنين، عملية عسكرية لاقتحام وتطهير جزيرة كنعوص جنوب الموصل من خلايا تنظيم داعش الإرهابى، وقالت هيئة الحشد الشعبي ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن "قيادة عمليات نينوي بالحشد الشعبي والقطاعات الملحقة بها شرعت بعملية إسناد واسعة لقطاعات الجيش العراقي لاقتحام وتطهير جزيرة كنعوص في نهر دجلة جنوب الموصل"، مشيرة إلى أن مدفعية الجيش والحشد دكت أوكارا لتنظيم "داعش" تمهيدا لاقتحام الجزيرة. وأضافت أن العملية تهدف لتطهير كنعوص من تنظيم داعش الذي يتخذ من الجزيرة ملاذا دائما لخلاياه الإرهابية لصعوبة الوصول إليها بسبب وعورتها وكثافة أشجارها.

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