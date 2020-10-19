تطوير جهاز ياباني يرصد فيروس كورونا في هواء الزفير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت جامعة وشركة يابانيتان إنهما طورتا نظاما يستطيع رصد فيروس كورونا في هواء زفير الإنسان. وقد أكملت جامعة توهوكو وشركة شيمازو لصناعة المعدات الدقيقة نموذجا أوليا لنظام الفحص.



تبلغ دقة اختبار النظام بحسب موقع "اليابان بالعربي"، تقريبًا نفس المستويات التي حققتها اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR المستخدمة على نطاق واسع، وفقًا لإعلان مشترك صادر عن الجامعة وشيمادزو يوم الجمعة.

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يهدف المطورون إلى وضع النظام موضع الاستخدام العملي في غضون بضع سنوات بعد إجراء البحوث السريرية لمدة 6 أشهر تقريبًا.

يجمع النظام أنفاس الزفير من الأشخاص الخاضعين للاختبار لمدة 5 إلى 10 دقائق لفحص بخار الماء الموجود فيه.

بتحليل البروتينات والمواد الأخرى في الماء، يحدد النظام ما إذا كانت مرتبطة بالفيروس. ثم يحدد النظام ما إذا كان الأشخاص مصابين أم لا ويقدر خطر تفاقم حالتهم.