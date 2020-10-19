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الصين: غرفة التصوير في مستشفى هي مصدر تفشي كورونا في تشينغداو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020

الصين: غرفة التصوير في مستشفى هي مصدر تفشي كورونا في تشينغداو

متابعات_ الخليج 365

اكتشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين خلال عمليات التفتيش الدورية التي يقوم بها، عينات من الفيروس التاجي الحي، على عبوات تحتوي سمك القد المجمد المستورد.

 

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واكتشف الخبراء هذه الفيروسات الحية خلال التحقيقات الجارية في أسباب تفشي "كوفيد-19" في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ. بحسب "روسيا اليوم".

 

وجاء في البيان الصادر عن المركز، يمكن في ظروف معينة، أن يبقى الفيروس التاجي المستجد حيا على عبوات المواد خلال فترة طويلة وقد يسبب الإصابة بالمرض "عبر سلسلة التجميد الدولية".

 

وأعلنت سلطات مدينة تشينغداو  حالة الطوارئ في بداية الأسبوع الماضي، بعد تشخيص ثلاث إصابات بـ"كوفيد-19" بلا أعراض بين السكان، ما اضطرت لإجراء اختبارات جماعية شاملة، بنتيجتها اكتشف أن غرفة التصوير المقطعي في مستشفى أمراض الرئة بالمدينة، هي مصدر تفشي المرض.

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