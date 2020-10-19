مقدسيون يتصدون لوفد إماراتي خلال وجوده في الأقصى.. فيديو

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة وجود الوفد في المسجد الأقصى في الوقت الذي كانوا يلتقطون فيه الصور، ليقترب أحد الأشخاص مطالبا إياهم بالخروج من المسجد.

وأفاد شهود عيان أن وفدا من 3 إماراتيين وصل إلى المسجد الأقصى عبر باب السلسلة، وسط وحراسة الشرطة الإسرائيلية، وخلال تجوله داخل مسجد قبة الصخرة والتقاطه الصور، قام المصلون بطرده من المسجد، رافضين أن تكون زيارة العرب والمسلمين للأقصى بحراسة شرطية وبتنسيق مع السلطات الإسرائيلية، مرددين شعارات ضد التطبيع، بحسب ما نقل موقع "فلسطين اليوم".

وأصدر مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، في وقت سابق، فتوى يحرم فيها صلاة الإماراتيين في المسجد الأقصى.

وقال مفتي القدس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن تلك الفتوى تتوافق مع فتواه السابقة التي أصدرها عام 2012.

وكانت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت رسميا في بيان مشترك نهاية أغسطس/آب الماضي، بدء المناقشات الأولى حول فرص وآفاق التعاون بين البلدان الثلاثة، في مختلف المجالات.