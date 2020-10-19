شركة طيران خليجية تنظم أول رحلة سياحية بين الإمارات وإسرائيل

وذكرت وكالة "رويترز" أن الشركة الإماراتية ستصبح الشركة الأولى التي تقوم بنقل الركاب من منطقة الخليج إلى إسرائيل وتحديدا بين تل أبيب وأبو ظبي.

وبحسب المصادر، فإن القرار يهدف إلى تشجيع وتعزيز قطاع السياحة بين البلدين، حيث ستنقل الطائرة الأولى مجموعة من كبار مسؤولي القطاع السياحي وشخصيات بارزة بقطاع الأعمال ووسائل الإعلام للتعرف على أبوظبي والإمارات ككل تلبية لدعوة ممثلي قطاع السياحة في أبوظبي.

وأشارت الوكالة إلى أن الطائرة ستغادر تل أبيب، اليوم الاثنين، وستعود إلى إسرائيل في 21 أكتوبر تشرين الأول/ أكتوبر.