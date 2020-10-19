© REUTERS / Khalid Al Mousily
وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة العراقية بأن الوضع الصحي في العراق تحت السيطرة حتى الآن في ظل انتشار فيروس كورونا.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "نسب الشفاء في العراق هي من الأفضل عالمياً، وتقترب من 85 في المئة، إضافة إلى أن العراق الأقل عالمياً بنسب الوفاة بالفيروس"، مؤكداً أن "الوضع الصحي حتى الآن تحت السيطرة".
وأضاف بحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي: "حتى الآن لا يوجد لقاح معتمد ضد الفيروس، لا في العراق ولا في أي مكان بالعالم، وكثير من الدول والشركات العالمية توصلت الى مراحل متقدمة في مسألة اللقاح"، مشيراً إلى أن "العراق ليس لديه التزام مع أي دولة بشأن اللقاح، ولكن سيكون من أول الدول التي ستوفره".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق... وفاة مستشار وزارة الدفاع بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.