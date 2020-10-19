شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. نشاط للرياح بالسعودية وصحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت حالة الطقس والرياح في دول الخليج اليوم الاثنين، حيث أصدرت الأرصاد السعودية تنبيها من نشاط للرياح وارتفاع الأمواج، أما في الإمارات فتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا
السعودية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح البكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهارا.
الرياح شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س.
البحرين
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون معتدلاً.
الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً خلال النهار.
الكويت
قالت الأرصاد الكويتية، إن الطقس اليوم، سيكون نهارًا حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .
وأضافت الأرصاد في نشرتها الجوية، إن الطقس ليلًا سيكون معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .
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