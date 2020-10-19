شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان نجران: أتربة مثارة وتدنٍ في الرؤية حتى الـ6 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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