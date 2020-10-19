شكرا لقرائتكم خبر عن مدير إدارة الحشود بالمسجد الحرام: يُمنع تقبيل الحجر الأسود واصطحاب الأطفال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد مدير الإدارة العامة للحشود بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي، أن البرتوكولات الصحية تمنع تماماً ملامسة أي شيء في الحرم المكي وكذلك تقبيل الحجر الأسود.
وأوضح ” الحجيلي” في مداخلة هاتفية مع فضائية “24 السعودية”، أنه يُمنع أيضاً دخول صغار السن والأطفال إلى المسجد الحرام طبقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة.
وأشار إلى أن تطبيق “اعتمرنا” حدد الفئات العمرية المسموح لها بأداء العمرة والصلاة في الحرم المكي.
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