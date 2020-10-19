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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 27391 إصابة بكورونا في أستراليا و904 وفيات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
سجلت أستراليا 27391 إصابة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد-19) منذ بداية تفشي الفيروس وحتى الساعة 07:30 صباحا (اليوم الاثنين) بالتوقيت المحلي، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة أنباء بلومبرغ.
ووصل عدد الوفيات جراء الفيروس في أستراليا إلى 904 وفيات، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 25108 شخصا.
وقد مر حوالي 38 أسبوعا منذ ظهور حالة الإصابة الأولى بكورونا في أستراليا.
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