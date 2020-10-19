شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نحو 11 ألف إصابة جديدة بكورونا في البرازيل و230 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت وزارة الصحة البرازيلية في بيان أمس الأحد أنها سجلت 230 وفاة و10982 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.



ويبلغ إجمالي العدد المسجل في البلاد حتى الآن أربعة ملايين و235 ألفا و344 حالة إصابة و153905 وفيات.

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