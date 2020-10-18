نتنياهو يرحب بتوقيع 7 مذكرات تفاهم بين البحرين وإسرائيل

القدس - سبوتنيك. وبحسب بيان لمكتب نتنياهو: "تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هاتفيا مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني ومع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين قبيل التوقيع في المنامة على سبع مذكرات تفاهم بين إسرائيل والبحرين".

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وأضاف البيان "ورحب رئيس الوزراء نتنياهو بذلك وقال إننا ندفع السلام قدما من خلال اتخاذ خطوات عملاقة"، كما "رحب بالرحلة الجوية الأولى التي أقلعت من إسرائيل وهبطت اليوم في البحرين وقال إنها تشكل امتدادا للاختراق قدما نحو السلام".

وأعلن وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأحد، توقيع مذكرات تفاهم بين البحرين وإسرائيل في عدد من المجالات من شأنها أن تؤسس لتعاون ثنائي مثمر بين الطرفين.

واعتبر وزير الخارجية البحريني في تصريحات أدلى بها أثناء اجتماعه مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، نقلتها وكالة الأنباء البحرينية، أن "إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل وما تم اليوم من توقيع لمذكرات تفاهم في عدد من المجالات تؤسس لتعاون ثنائي مثمر بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل".

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ونوه الزياني إلى أن توقيع هذه المذكرات "يمكّن ويسهّم في ترسيخ أسس السلام في المنطقة وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد".

وقال الزياني، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات "البحرين وقعت على اتفاق تأييد السلام وفتح العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل"، مضيفا "البحرين تأمل أن نكون على أعتاب شيء بالغ الأهمية للمنطقة وجميع شعوبها".

وبين الزياني أن رؤية الملك البحريني تهدف إلى "الدفع بعملية السلام نحو آفاق أكثر إيجابية وذلك بدءًا بحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفقاً لقرارات الشرعية الدولية".