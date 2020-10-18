كما أصدر الملك سلمان أمرا بتعيين الشيخ خالد بن عبد الله بن محمد اللحيدان، رئيسا للمحكمة العليا بمرتبة وزير. وقرر الملك سلمان إعادة تكوين هيئة كبار العلماء، بتعيين مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيسا للهيئة، وعضوية 20 أخرين. ووجه العاهل السعودي، بإبلاغ الأمر الجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

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كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بشأن هيئة كبار العلماء وتعيين رئيس جديد للمحكمة العليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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