شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..لحظة إخراج حالة محتجزة تحت أنقاض المواقف المنهارة في الخبر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني في الخبر، إنقاذ وإخراج حالة كانت محتجزة تحت أنقاض المواقف المنهارة في الخبر.

ووثق مقطع فيديو جهود، رجال الدفاع المدني والإسعاف والأمن أثناء حمل أحد المحتجزين، وإخراجه من الموقع، الذي حدث به انهيار جزئي لسقف مواقف أرضية بمجمع تجاري في الخبر.

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وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن الشخص بصحة جيدة، فيما لا توجد حتى الآن بلاغات عن مفقودين آخرين.

يذكر أن انهيار مواقف تابعة لبرج تجاري شهير على امتداد طريق الخبر- الدمام، تسبب في إخلاؤه بالكامل من الموظفين حرصًا على سلامتهم.

وهرعت فرق من الهلال الأحمر والدفاع المدني للموقع، حيث تبين من المعاينة المبدئية وجود تلفيات وشروخ عرضية وهبوط أرضي بمواقف السيارات الخاصة بالموظفين.

وعلقت المديرية العامة للدفاع المدني على الحادث بقولها إنها باشرت، صباح اليوم، حادث انهيار جزئي لسقف مواقف بمجمع السعيد التجاري.