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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أخطر الأماكن لوضع أجهزة الكمبيوتر.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
كشف نائب مدير معهد تكنولوجيا المعلومات في جامعة سينيرغيا في روسيا، أنطون أفيرين، أخطر الأماكن التي لا ينبغي وضع كمبيوتر محمول فيها.
وأوضح الخبير، لا ينبغي وضع الجهاز على الأسطح الناعمة مثل البطانية والوسادة، لأن الكمبيوتر المحمول يمكن أن يسخن إثر سد فتحات التهوية. بالإضافة إلى ذلك، يدخل الغبار والنفايات إلى الأداة من هذه الأسطح، والتي تجتمع في مبرد التهوية.
ونصح أفيرين بعدم استخدام الكمبيوتر المحمول في المطبخ، حيث يوجد خطر انسكاب الماء والسوائل الأخرى عليه عن طريق الخطأ، مما قد يؤدي أيضًا إلى تعطيل الجهاز جزئيًا أو كليًا.
وأشار إلى خطر وضع الجهاز بالقرب من الأجهزة الكهربائية والمغناطيسات الأخرى، فقد يتسبب ذلك في حدوث تداخل مغناطيسي، مما يؤدي إلى فقدان البيانات الموجودة على الوسائط الإلكترونية.
وكان خبراء في وقت سابق قد حذروا من مخاطر ناجمة عن وضع الكمبيوتر على القدمين ومنها أمراض جلدية وجنسية.
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