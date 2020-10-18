نقص فيتامين د يزيد احتمال الإصابة بفيروس كورونا 50 %

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وجد بحث جديد نُشر في مجلة «بلوس وان» الطبية أن نقص فيتامين (د) يزيد من خطر إصابة الشخص بفيروس كورونا بنسبة 50%.



وأظهرت نتائج دراسة أجريت على أكثر من 190 ألف شخص خضعوا للفحص، أن نسبة كبيرة ممن لديهم مستويات أقل من الموصى بها من فيتامين (د) مصابون بفيروس كورونا.

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وعلى العكس من ذلك، فإن ما يزيد قليلاً على 8% ممن لديهم مستويات كافية من فيتامين (د) و 6% فقط من أولئك الذين لديهم مستويات عالية مصابون بفيروس كورونا. ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم مستويات «ناقصة» من فيتامين (د) كانوا أكثر عرضة بنسبة 54 % للإصابة بفيروس كورونا.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة الدكتور مايكل إف هوليك، أستاذ علم وظائف الأعضاء والفيزياء الحيوية والطب الجزيئي في جامعة بوسطن: «مجرد الذهاب إلى الصيدلية المحلية وشراء مكمل فيتامين (د) وتناوله حسب التوجيهات يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بهذا المرض المميت».