لقاح أمريكي ضد فيروس كورونا على خط الإنتاج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف تقرير صحافي عن الصور الأولى للقاح «كورونا» الذي تُنتجه شركة الأدوية الأمريكية العملاقة «فايزر»، والتي تقوم بإنتاج آلاف الجرعات من اللقاح في بلجيكا.



وأوردت صحيفة «ديلي ميل» اليوم (الأحد)، صوراً للقاح شركة «فايزر» الذي صنّعت بالفعل «مئات الآلاف من الجرعات» منه في مصنعها في بورس ببلجيكا.

ويتم حالياً تخزين جرعات لقاح «كورونا» استعداداً لنشرها في جميع أنحاء العالم إذا نجحت التجارب السريرية، ويرى المنظمون أنها آمنة وفعالة.

وتأمل الشركة الأميركية في توفير 100 مليون جرعة هذا العام، منها 40 مليوناً مخصصة للمملكة المتحدة، كما تأمل الشركة إنتاج 1.3 مليار جرعة في عام 2021، وسيحتاج كل مريض يتلقى اللقاح إلى جرعتين، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

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ووصفت الصحيفة البريطانية لقاح شركة «فايزر» المنتظر بأنه «سيُنهي بؤس فيروس (كورونا) الذي يجتاح الكوكب».

وقال رئيس شركة «فايزر» بالمملكة المتحدة بن أوزبورن: «إنه من الرائع رؤية القارورة الأولى تخرج من خط التصنيع. لقد ابتسمت ابتسامة هائلة بعد رؤية كل هذا العمل يؤدي في الواقع إلى منتج».

وتُجري شركة «فايزر» التي تعمل مع شركة «بايونتك» الألمانية، حالياً تجربة على 44 ألف شخص، وقالت الشركة الأميركية الأسبوع الماضي إنها تخطط لتقديم طلب للحصول على موافقة الولايات المتحدة الطارئة على لقاحها في نوفمبر .

وهذا يضع شركة «فايزر» في مركز الصدارة في السباق لإطلاق لقاح «كوفيد - 19»، ما سيعني زمناً قياسياً في سرعة تطوير لقاح.

ورغم ذلك، فإنّ حملة لقاحات محتملة في نهاية العام ستكون محدودة للغاية بما لا يسمح باحتواء الوباء، وفقاً لتقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.