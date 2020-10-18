أول ظهور رسمي لزوجة سلطان عُمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت وسائل إعلام عمانية أول صور رسمية لعهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، زوجة السلطان هيثم بن طارق، خلال تكريمها عدداً من الشخصيات النسائية بمناسبة يوم المرأة العمانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصوراً لزوجة سلطان عمان، وهي تمنح وسام الإشادة السلطانية للمكرمات، السبت، في قصر البركة العامر بولاية السيب، القريب من العاصمة العمانية مسقط.

وتولت زوجة السلطان تسليم الأوسمة، حيث كرمت نحو 50 من الشخصيات النسائية البارزة في العديد من المجالات بالبلاد.

وأشادت في كلمتها بدور المرأة في المجتمع العماني، مشيرة لدور سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد «الذي اختط نهج التمكين والتكريم والتقدير لدور المرأة الريادي»، بحسب قولها.

كما تحدثت عن جهود العاملين في مكافحة فيروس كورونا في البلاد، وقالت: «لا يسعني إلا أن أسجل شهادة فخر واعتزاز للواقفين كجبال عمان الشماء من مختلف القطاعات في الخطوط الأمامية لمواجهة تأثيرات الجائحة التي تمر بها السلطنة».