سفيرة بريطانيا الجديدة لدى الأردن تغرد بعد لقائها الملك عبد الله الثاني

وقالت "بريند" في تغريدة لها على تويتر نشرتها بالعربية: "يشرفني ويسعدني أن أقدم أوراق اعتمادي لصاحب الجلالة الملك عبد الله". وأضافت: "اليوم. أنا فخورة بأن أكون أول إمرأه تعمل كسفيرة بريطانية في الأردن". وشددت "بريند" على التزامها "بالعمل على تطوير الشراكة القوية والتاريخية بين بلدينا لصالح شعبينا". ​من جانبه، قال الديوان الملكي الأردني، في تغريدة على تويتر، إن الملك عبد الله تسلم أوراق اعتماد سفراء 6 دول هي أوكرانيا وألمانيا والمملكة المتحدة والسويد وقبرص والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال مراسم جرت بقصر الحسينية. ​وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد، رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين.

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