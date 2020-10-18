في السعودية... تأجيل محاكمة سلمان العودة

وقال عبدالله، في تدوينة على حسابه بتويتر: "تأجلت جلسة الوالد سلمان العودة اليوم إلى بعد شهر في ١٦ نوفمبر.

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وفي تغريدة سابقة عليها، أشار عبدالله العودة إلى انتشار هاشتاج بعنوان "سلمان العودة" على موقع تويتر بالتزامن مع جلسة المحاكمة الأحد، وقال إن "وسم "سلمان العودة" ترند في السعودية ومصر ودول أخرى، تعاطف الناس الجياش وحبهم لن يوقفه القمع والاضطهاد والتلفيق، والقادم أجمل وأقوى بإذن الله تعالى".

وأعرب محامو الشيخ العودة، في جلسة سابقة، عن تخوفهم من أن يحكم عليه بالإعدام، على خلفية تغريدة كتبها عن الأزمة بين الرياض والدوحة. وأصدر محامو العودة الفرنسيون، بيانا في باريس، أكدوا فيه أن محاكمته "تندرج في إطار سياسة اضطهاد قضائي تقوم بها السعودية ضد مثقفين يمارسون حقهم في حرية التعبير والرأي".

يذكر أن السلطات السعودية أوقفت الداعية السعودي في سبتمبر/ أيلول 2017، وكان قد شغل منصب مساعد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.