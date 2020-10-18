وبحسب الوكالة، قال المتحدث باسم التنظيم في تسجيل صوتي: "يجب استهداف المملكة العربية السعودية لدعمها تطبيع دول الخليج مع إسرائيل".
وكانت كل من الإمارات والبحرين، قد وقعتا في البيت الأبيض، اتفاق سلام مع إسرائيل ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها.
يذكر أن قائمة الدول العربية التي أقدمت على تطبيع العلاقات رسميا مع إسرائيل، هي مصر عام 1979 والأردن عام 1994 والإمارات والبحرين عام 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة: "داعش" يدعو مؤيديه لاستهداف الغربيين والبنية التحتية في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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