التحالف: "الحوثيون" قصفوا المدنيين في صعدة بصاروخ بالستي

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن:" المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم صاروخا بالستيا من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه بمسافة (159) كلم داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة)"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأشار العقيد المالكي، إلى "استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين".

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وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

ويشهد اليمن منذ 2014 حرباً بين جماعة "أنصار الله" والقوات الموالية للرئيس المعترف به من الأمم المتحدة عبد ربه منصور هادي الذي لجأت حكومته إلى عدن وجعلتها عاصمة "موقتة" للبلاد.

وتصاعدت الحرب مع تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لدعم الحكومة في مارس/آذار 2015.