6 أنواع من الثديات انقرضت في بلد عربي و33 مهددة... دراسة تحذر من كارثة

وقام مجموعة من الباحثين والخبراء بنشر كتاب (National Red data book of mammals in Jordan) أحصوا من خلاله الحيوانات المهددة بالانقراض وفق معايير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

© REUTERS / Navesh Chitrakar

وقدم الباحثون: إيهاب عيد، ومحمد أبو بكر، وزهير عمرو، في كتابهم قائمة من الحيوانات التي قد تعرضت بالفعل للانقراض في الأردن، بالإضافة إلى قوائم تشير إلى ثديات مهددة "بشكل حرج" بالانقراض، في محاولة للتحذير وللإضاءة على هذه المشكلة التي تهدد الحياة البرية.

ورصد الباحثون انقراض 6 أنواع من الثديات وهي المها العربي والنمر العربي والأيل الفارسي والحمار والدب السوري والفهد، من أصل 85 نوع قد تم دراستها في الأردن.

وصنف الكتاب 33 نوعا من الثديات كحيوانات "مهددة بالانقراض" في الأردن، منها 10 حيوانات "مهددة بشكل حرج" وهي: غزال الريم والغزال الجبلي وكلب الماء، والقط الرملي والوشق. بالإضافة إلى وجود 20 نوع مهدد "ليس بشكل حرج"، مثل الخفافيش، والسنجاب الفارسي والثعلب الأفغاني، بحسب "الجزيرة نت".

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وجرد الكتاب "الأول من نوعه" كامل الثديات في الأردن، مع استثناء الأنواع المنتشرة بشكل كبير "الغازية".

وبدوره عبّر الباحث وصاحب فكرة المشروع إيهاب عيد، عن شعوره "بحزن كبير كون النتائج أظهرت 33 نوعا مهددة بالانقراض، و6 أنواع انقرضت، وهذه أرقام مخيفة في حد ذاتها تستوجب المزيد من العمل والجهد من أجل تجنب خسارة المزيد من الأنواع"، بحسب المصدر.

واعتبر مدير مكتب غرب آسيا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الدكتور هاني الشاعر، في تصريحات أدلى بها لموقع "الجزيرة نت"، أن "انقراض هذه الأنواع الستة لا رجعة فيه، حيث لا يمكن استعادتها، وهي خسارة كبيرة للبيئة في الأردن".