الحكومة اليمنية: تهريب إيران أحد عناصرها وتنصيبه سفيرا مخالف للقرارات الأممية

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ودعت خارجية اليمن، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "إدانة هذه الممارسات والانتهاكات الإيرانية غير القانونية وتدخلها السافر والمستمر في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية".
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، قد أعلن، أمس السبت، في تصريحات لوكالة أنباء (فارس) أن "سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية فوق العادة ومطلق الصلاحية حسن ايرلو قد وصل إلى صنعاء"، مضيفًا أنه "سيقدم قريباً نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني هشام شرف كما سيقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط".
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