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وأوضح المدير العام لإدارة الكوارث بالأمانة المهندس رامي فقس، أن حي الرويس شهد حدوث ثلاثة انهيارات خلال الشهرين الماضيين نتجت عنها وفيات وإصابات وخسائر مادية.
وأضاف أنه على إثر تلك الحوادث تلقت لجنة المباني الآيلة للسقوط (برئاسة أمانة جدة - وعضوية: الدفاع المدني - المرور - الكهرباء - فرع وزارة السياحة بمنطقة مكة)، توجيهات محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، بالوقوف على المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة حيالها.
ولاحقا جرى عمل مسح كامل للمباني في الحي المستهدف وأسفر عن رصد 500 منزل آيل للسقوط، وفق "فقس".
وأوضح المدير العام للكوارث أن مهمة اللجنة خلال الأسبوع الحالي ستنحصر في إيقاف الخدمات عن المباني الآيلة للسقوط من مياه وكهرباء، تمهيداً لبدء أعمال الإزالة الأسبوع القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر أوقفت عنها الخدمات... محافظة سعودية تستعد لهدم مئات المباني خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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