فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك المصليات المتنقلة بمدينة تبوك لأداء صلاتي المغرب والعشاء مجهزة بالخدمات والسجاد ومكبرات الصوت والشاشات الإلكترونية لعرض المحتوى الهادف الذي يحث على أهمية الصلاة والتحصين الفكري وتجنب الفكر المنحرف وتعزيز المواطنة واللحمة الوطنية والتقيد بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة بالتباعد الاجتماعي .

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك الشيخ خليل بن إبراهيم ضامري ، أن الرئاسة العامة وفرت المصليات وجهزتها تجهيزاً كاملاً لخدمة المواطنين والمقيمين في الحدائق والمتنزهات.

وتأتي هذه المصليات ضمن خطة الرئاسة العامة لكافة أفراد المجتمع ولترسيخ الركن الثاني من أركان الإسلام في قلب الصغير والكبير ولحثهم على إقامتها جماعة ، وقد كُلف بعض منسوبي فرع منطقة تبوك بتشغيل المصلى وتجهيزه وإقامة الصلاة وإمامة المصلين . اظهر المزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الأمر بالمعروف بتبوك تفعّل المصلى المتنقل بالحدائق العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.