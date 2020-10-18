شاهد.. لحظة انهيار مبنى مواقف الخبر ونجاة شخص بأعجوبة

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الأحد، لحظة نجاة شخص من الانهيار الذي حدث اليوم في مبنى المواقف في الخبر.
وأوضح المقطع نجاة شخص من الموت بأعجوبة بعد دخوله إلى المبنى لحظة انهيار كل ما حوله من مبانٍ، وخرج دون أن يصيبه مكروه.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد باشرت حـادث الانهيار، وأعلنت إنقاذ عدد من الأشخاص كانوا محتجزين نتيجة الحادث.
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