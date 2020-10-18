اخبار الخليج

شيفيلد يونايتد يحصل على أول نقطة في البريميرليغ

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

Advertisements

حقّق كلٌّ من فولهام وشيفيلد يونايتد النقطة الأولى لهم في لكرة القدم هذا الموسم بتعادلهما 1-1 ، في المرحلة الخامسة من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم تقدم فولهام بهدف سجله أديمولا لوكمان في الدقيقة 77، وتعادل شيفيلد عن طريق بيلي شارب من ضربة جزاء في الدقيقة 85.

وحصد كلٌّ منهما نقطته الأولى في المسابقة بعدما خسر مبارياته الأربعة الأولى في المسابقة هذا الموسم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيفيلد يونايتد يحصل على أول نقطة في البريميرليغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا