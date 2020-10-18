شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد ضرورة توفير الأمن للمواطنين وضمان نزاهة الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح، اليوم الأحد، في قصر بغداد، سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي والوفد المرافق له.

وقال مكتب إعلام الرئاسة العراقية إنه جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، وتم التأكيد على ضرورة التكاتف بين القوى السياسية الوطنية والفعاليات الاجتماعية من أجل مواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز الجهود في سبيل تلبية حاجات المواطنين وتحقيق الأمن لهم، وتعزيز سلطة الدولة في فرض القانون وترسيخ سيادتها، ومنع محاولات العابثين بأمن البلد من زعزعة الاستقرار.

وتم، خلال اللقاء، التأكيد على أهمية الانتخابات المقبلة، حيث شدّد رئيس جمهورية العراق على ضرورة توفير مستلزمات العملية الانتخابية كافة، بدءاً من قانون انتخابي عادل ومنصف، والسعي لمنع التزوير والتلاعب بإرادة الناخبين، لتعكس التمثيل الحقيقي للمواطنين في اختيار ممثليهم بعيداً عن أي ضغوط أو تأثيرات.

من جهته قدم سكرتير الحزب الشيوعى العراقى رائد فهمي تقديره لطروحات الرئيس العراقى وتأييده الكامل لها، في أهمية تعزيز سيادة الدولة وسلطتها في فرض القانون وضمان نزاهة الانتخابات النيابية المقبلة.