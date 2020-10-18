شكرا لقرائتكم خبر عن أول امرأة سعودية تدخل "جينيس بأكبر لوحة فنية مرسومة بالقهوة.. 220 متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الفنانة التشكيلية السعودية عهود عبدالله المالكى إنجازاً عالمياً بحصولها على لقب جينيس للأرقام القياسية عن أكبر لوحة فنية مرسومة بالقهوة، وقالت السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية العالمية، إن المالكى هى أول امرأة سعودية تحقق لقباً فردياً من هذا النوع، معتبرة ذلك خطوة استثنائية فى تسجيل المواهب من المنطقة العربية.

ونشرت صحيفة الرؤية ، أن الفنانة السعودية من ضواحى حي النسيم في مدينة جدة، حيث سلطت اللوحة الضوء على 7 شخصيات ريادية مهمة في تاريخ المملكة العربية السعودية وجارتها الشقيقة الإمارات العربية المتحدة.

واستعرضت اللوحة صورتين عملاقتين للأبوين المؤسسين للمملكة والإمارات، الملك الراحل عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

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