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شكرا لقرائتكم خبر عن أول امرأة سعودية تدخل "جينيس بأكبر لوحة فنية مرسومة بالقهوة.. 220 متر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الفنانة التشكيلية السعودية عهود عبدالله المالكى إنجازاً عالمياً بحصولها على لقب جينيس للأرقام القياسية عن أكبر لوحة فنية مرسومة بالقهوة، وقالت السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية العالمية، إن المالكى هى أول امرأة سعودية تحقق لقباً فردياً من هذا النوع، معتبرة ذلك خطوة استثنائية فى تسجيل المواهب من المنطقة العربية.
ونشرت صحيفة الرؤية ، أن الفنانة السعودية من ضواحى حي النسيم في مدينة جدة، حيث سلطت اللوحة الضوء على 7 شخصيات ريادية مهمة في تاريخ المملكة العربية السعودية وجارتها الشقيقة الإمارات العربية المتحدة.
واستعرضت اللوحة صورتين عملاقتين للأبوين المؤسسين للمملكة والإمارات، الملك الراحل عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
كما تضمنت اللوحة الفنية، صوراً لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
واستخدمت المالكي نحو 4.5 كجم فقط من القهوة غير القابلة للاستهلاك، كما مزجت القهوة مع الماء للحصول على 4 أطياف مختلفة من اللون البني، مزينة إطار اللوحة بزخرفة السدو.
وقالت المالكي: "تطلبت اللوحة العمل لـ45 يوماً بلا انقطاع، وقد استعنت بشاهدين وتصوير متواصل للإيفاء بمتطلبات تحقيق هذا الرقم القياسي العالمى، هدفي الأسمى هو التذكير بالعلاقة الأخوية الضاربة في جذور التاريخ بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة".
وحملت اللوحة اسم "نسيج 1"، وامتدت على مساحة 220 متراً مربعاً، وتكونت من 7 قطع قماشية قطنية متصلة ببعضها البعض، وعن ذلك ذكرت المالكي: «تحليت بالصبر بهدف الخروج بأفضل عمل فني ممكن، واستطعت الرسم بأربعة درجات مختلفة من اللون، كما استخدمت معدات رسم بأحجام مختلفة".
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