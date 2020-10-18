شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الباكستاني يغرم الخطوط القطرية لمخالفتها إجراءات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل الإعلام الباكستانية، أن هيئة الطيران المدني الباكستانية (PCAA) فرضت غرامة قدرها 100 ألف روبية على خطوط الطيران القطري لعدم التزامها بالإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا. وتلقت هيئة الطيران المدني الباكستانية إخطارا بخرق إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) على الرحلات الدولية من قبل الخطوط الجوية القطرية، ما يعرض للخطر صحة وسلامة الركاب وكذلك الموظفين العاملين في المطار. وقالت هيئة الطيران المدني الباكستانية عبر تغريدة: "سيتعين على الخطوط الجوية القطرية الآن دفع غرامة بالإضافة إلى تحمل جميع تكاليف العلاج الطبي لاختبار فيروس كورونا والحجر الصحي". وفرضت هيئة الطيران المدني الباكستانية غرامة قدرها 100 ألف روبية باكستانية على الخطوط الجوية القطرية. وتحذر الحكومة الناس من الموجة الثانية المحتملة من فيروس كورونا بينما أصدرت هيئة تنظيم الطيران أيضا إرشادات لجميع شركات الطيران للامتثال لإجراءات التشغيل القياسية لوقف انتشار فيروس كورونا.

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