شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الإسرائيلية تشيد بتوقيع اتفاقيات لإقامة علاقات دبلوماسية مع المنامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإسرائيلية ليور حيات، زيارة وفد إسرائيل لمملكة البحرين، بأنه يوم تاريخي وزيارة تاريخية، وقال إن هذه هي المرة الأولى التي يأتي فيها وفد إسرائيلي رسمي إلى البحرين على أول رحلة تجارية مباشرة من إسرائيل إلى البحرين فهذا يوم تاريخي، كنا ننتظره منذ سنوات عديدة.

وأوضح في تصريح لوكالة أنباء البحرين أن هذه الزيارة تأتي من أجل إنشاء مجموعات العمل التي ستتعامل مع القضايا الرئيسية والبنية التحتية للسلام المستقبلي بين البلدين، إضافة الى توقيع اتفاقيات ثنائية لإقامة علاقات دبلوماسية وسلام بين البلدين وعلى رأسها اتفاقيات السلام.

وقال ليور حيات إن مذكرات التفاهم الأخرى ستشمل مجالات الزراعة والاقتصاد والتعاون بين وزارتي الخارجية، الى جانب مجالات أخرى نتطلع إليها كجزء من إقامة علاقات سلمية بين البلدين.

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وأضاف "أعتقد أن ما نراه اليوم يشكل واقع جديد في الشرق الأوسط وكلما كان هذا السلام أفضل كلما انضمت اليه المزيد من الدول"، وتوقع ليور انضمام دول أخرى إلى اتفاقيات إبراهيم، ونوه بدور الولايات المتحدة الامريكية في هذا الواقع الجديد، وقال ان الجانب الأمريكي قام بالكثير لمساعدة بلدينا للوصول إلى تحقيق السلام ومساعدة المنطقة بأسرها للوصول إلى الاستقرار والازدهار.

وكان وصل وفد إسرائيلي يرافقه وزير الخزانة الأميركي إلى البحرين، الأحد، في زيارة تهدف لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الناشئة وتوسيع التعاون مع منطقة الخليج.

ويرافق الوفد في رحلته على متن طائرة تابعة لشركة طيران العال الإسرائيلية وزير الخزانة الأميركي، ستيف منوتشين، الذي قال مكتبه إن المهمة تهدف إلى "تعاون اقتصادي موسع" بين إسرائيل والبحرين والإمارات.