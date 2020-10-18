شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام الأردني يقرر حظر النشر في قضية "فتى الزرقاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النائب العام فى محكمة الجنايات الأردنية القاضى إحسان السلامات اليوم الأحد، حظر النشر فى قضية الفتى صالح حمدان المعروفة باسم "فتى الزرقاء"، وحسب القرار، فقد تقرر حظر نشر أى معلومات أو إجراء حوارات تتعلق بالقضية أو مجريات التحقيق، أو البحث فى التكييف القانونى أو العقوبة المترتبة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم أن القرار تضمن حظر نشر أو إعادة نشر وتداول أي صور أو مقاطع فيديو متعلقة بالقضية.

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وتحتل قضية الشاب حمدان (16 عامًا) حيزًا كبيرًا من اهتمامات وسائل الإعلام في الأردن، بعد تعرضه للخطف وبتر يديه من منطقة الرسخ وفقأ عينيه، من طرف عدة أشخاص في مدينة الزرقاء شرق العاصمة عمّان.

وفجرت القضية غضبًا عارمًا في الرأي العام وشبكات التواصل الاجتماعي لهول الجريمة التي ارتكبت بحق فتى في ربيع العمر، على خلفية ثأر لا علاقة له به.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد تابع تفاصيل الحادثة والتعامل الأمني معها، وأكد على ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع، ووجه المعنيين بتوفير العلاج اللازم للضحية.