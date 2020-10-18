- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لهذا السبب.. منعت سلطات ولاية نيويورك الأميركية إقامة حفلة زفاف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
منعت سلطات ولاية نيويورك الأميركية إقامة حفلة زفاف بعدما تلقت معلومات عن أنها قد تضمّ أكثر من عشرة آلاف مدعو، مما يشكل خرقاً لتدابير احتواء تفشي فيروس كورونا، وفق ما أعلن السبت الحاكم أندرو كومو.
وقد أبلغ مكتب "شريف" مقاطعة روكلاند السلطات بالحفلة الضخمة المقرر تنظيمها الإثنين في ويليامسبرغ، وهي جزء من هذه المقاطعة التي لم تطلها جائحة كوفيد-19.
وقال كومو "قيل لنا إن الحفلة ستقام، فأجرينا تحقيقاً وتبين لنا أن الأمر قد يكون صحيحاً. كانت ستقام حفلة زفاف تشكّل انتهاكاً للقواعد الموضوعة في شأن التجمعات".
وأشارت مستشارة كومو إليزابيث غارفي إلى أن "أكثر من عشرة آلاف شخص كانوا يعتزمون حضور" الحفلة.
وأفادت الصحف المحلية بأن الزفاف كان يخص يهوداً متدينين، وهي طائفة احتجت أخيراً على القيود المفروضة في نيويورك لمواجهة الجائحة.
وكانت أعداد الإصابات ارتفعت مجدداً في نيويورك وضواحيها، وخصوصاً في الأحياء التي يكثر فيها اليهود المتدينون.
كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب.. منعت سلطات ولاية نيويورك الأميركية إقامة حفلة زفاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.