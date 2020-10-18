لهذا السبب.. منعت سلطات ولاية نيويورك الأميركية إقامة حفلة زفاف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

منعت سلطات ولاية نيويورك الأميركية إقامة حفلة زفاف بعدما تلقت معلومات عن أنها قد تضمّ أكثر من عشرة آلاف مدعو، مما يشكل خرقاً لتدابير احتواء تفشي فيروس كورونا، وفق ما أعلن السبت الحاكم أندرو كومو.



وقد أبلغ مكتب "شريف" مقاطعة روكلاند السلطات بالحفلة الضخمة المقرر تنظيمها الإثنين في ويليامسبرغ، وهي جزء من هذه المقاطعة التي لم تطلها جائحة كوفيد-19.

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وقال كومو "قيل لنا إن الحفلة ستقام، فأجرينا تحقيقاً وتبين لنا أن الأمر قد يكون صحيحاً. كانت ستقام حفلة زفاف تشكّل انتهاكاً للقواعد الموضوعة في شأن التجمعات".

وأشارت مستشارة كومو إليزابيث غارفي إلى أن "أكثر من عشرة آلاف شخص كانوا يعتزمون حضور" الحفلة.

وأفادت الصحف المحلية بأن الزفاف كان يخص يهوداً متدينين، وهي طائفة احتجت أخيراً على القيود المفروضة في نيويورك لمواجهة الجائحة.

وكانت أعداد الإصابات ارتفعت مجدداً في نيويورك وضواحيها، وخصوصاً في الأحياء التي يكثر فيها اليهود المتدينون.