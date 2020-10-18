بسبب كورونا والإصابات... موقع مغربي: 8 غيابات تربك الرجاء قبل لقاء الزمالك

وكشف المصدر في تصريح لموقع le360 سبور المغربي أن جمال السلامي مدرب الرجاء يعاني من غيابات كثيرة، قبل المواجهة المرتقبة ضد الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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كما يغيب عن الرجاء أيضا كل من أيوب نناح ومحمد زريدة، المصابان بفيروس كورونا، فيما يغيب أسامة سكحان لعدم قيده بالقائمة الأفريقية، وحميد أحداد لنهاية عقد الإعارة الذي يربطه بالرجاء، بعد أن لعب له معارا من الزمالك.
يذكر أن باتشيكو مدرب الزمالك استقر على أن يعوض أحمد سيد زيزو غياب التونسي فرجاني ساسي لأنه أحد أهم الأوراق الرابحة لباتشيكو خلال الفترة الأخيرة حسب بوابة أخبار اليوم المصرية.
وكان الزمالك قد تأهل إلى دور نصف النهائي بعد تخطي الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، بمجموع المباراتين، فيما صعد الرجاء بعد تخطي مازيمبي الكونغولي بهدفين مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، في إطار منافسات ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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