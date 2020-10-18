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بسبب كورونا والإصابات... موقع مغربي: 8 غيابات تربك الرجاء قبل لقاء الزمالك

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وكشف المصدر في تصريح لموقع le360 سبور المغربي أن جمال السلامي مدرب الرجاء يعاني من غيابات كثيرة، قبل المواجهة المرتقبة ضد الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

وتابع الموقع أن الفحوصات الطبية الدقيقة التي خضع لها كل من عبد الرحيم شاكر وسند الورفلي وعبد الجليل أجبيرة وعمر بوطيب، أكدت استحالة مشاركتهم أمام الزمالك، وفضل الطاقم الطبي للرجاء تجهيزهم لمباراة الإياب التي تقام السبت المقبل بمصر.

كما يغيب عن الرجاء أيضا كل من أيوب نناح ومحمد زريدة، المصابان بفيروس ، فيما يغيب أسامة سكحان لعدم قيده بالقائمة الأفريقية، وحميد أحداد لنهاية عقد الإعارة الذي يربطه بالرجاء، بعد أن لعب له معارا من الزمالك.

يذكر أن باتشيكو مدرب الزمالك استقر على أن يعوض أحمد سيد زيزو غياب التونسي فرجاني ساسي لأنه أحد أهم الأوراق الرابحة لباتشيكو خلال الفترة الأخيرة حسب بوابة أخبار اليوم المصرية.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور نصف النهائي بعد تخطي الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، بمجموع المباراتين، فيما صعد الرجاء بعد تخطي مازيمبي الكونغولي بهدفين مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، في إطار منافسات ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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