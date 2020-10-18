الكاظمي يبدأ جولة خارجية تشمل 3 دول أوروبية

ذكرت ذلك قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد، مشيرة إلى أن مكتب رئيس الوزراء أعلن أن الكاظمي غادر العاصمة بغداد متوجها الى العاصمة الفرنسية باريس.

ويترأس الكاظمي وفد حكومي رفيع يضم عددا من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة، بحسب البيان الذي أوضح أن الكاظمي سيجري عدة لقاءات مع كبار المسؤولين في هذه الدول الثلاث.

وأوضح البيان أن رئيس الوزراء يجري مباحثات مع كبار المسؤولين في تلك الدول بشأن تطوير العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق وبلدانهم في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والأمنية والصحية، فضلا عن بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.