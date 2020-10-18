وزير خارجية اليمن يلتقي سفير مصر غير المقيم في اليمن

ذكرت ذلك وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض، مشيرة إلى أنه تم استعراض آخر التطورات على الساحة اليمنية.
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وقال وزير الخارجية اليمني: "يجب التأكيد على ضرورة استمرار ممارسة الضغوط الدولية على هذه الميليشيات لحل هذه القضية لما لها من مخاطر بيئية وتداعيات كارثية على اليمن والمنطقة والملاحة الدولية".
وأكد السفير المصري على موقف القاهرة الداعم للحكومة الشرعية، وللجهود الأممية المبذولة لتحقيق السلام الشامل وعودة الأمن والاستقرار.
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