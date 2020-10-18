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وزير خارجية اليمن يلتقي سفير مصر غير المقيم في اليمن

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ذكرت ذلك وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض، مشيرة إلى أنه تم استعراض آخر التطورات على الساحة اليمنية.

© REUTERS / Denis Balibouse

وتحدث الحضرمي عن دعم مصر للحكومة الشرعية وتطرق إلى آخر الجهود الرامية لصيانة وتفريغ خزان النفط "صافر"، وقال: "نحذر من استمرار مراوغة ميليشيا الحوثي في هذا الملف من خلال طرح شروط تعجيزية أمام وصول الفريق الأممي الفني للخزان الذي يحوي على متنه أكثر من مليون برميل من النفط الخام".

وقال وزير الخارجية اليمني: "يجب التأكيد على ضرورة استمرار ممارسة الضغوط الدولية على هذه الميليشيات لحل هذه القضية لما لها من مخاطر بيئية وتداعيات كارثية على اليمن والمنطقة والملاحة الدولية".

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وأكد السفير المصري على موقف القاهرة الداعم للحكومة الشرعية، وللجهود الأممية المبذولة لتحقيق السلام الشامل وعودة الأمن والاستقرار.

© Sputnik

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