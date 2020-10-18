وأعلن رئيس الجلسة الإجرائية لمجلس الشيوخ النائب جلال هريدي، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، "فوز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة المجلس". ​وأوضح هريدي أن "عبد الرازق حصل على 287 صوتًا من أصل 299، لافتا إلى وجود 12 صوتا باطلا من إجمالي عدد الأصوات التي قامت اللجنة المشرفة على انتخاب رئيس المجلس برئاسة النائب سامح عاشور بفرزها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.