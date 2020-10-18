إسرائيل تكشف تفاصيل نقل صائب عريقات لمستشفى بالقدس

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وكانت منظمة التحرير قد أعلنت في 8 أكتوبر/تشرين أول الجاري إصابة عريقات بفيروس كورونا.
فيما قال عريقات في اليوم التالي في تغريدة على تويتر إنه يعاني "أعراضا صعبة" لإصابته بفيروس كورونا".
وأجرى أمين سر منظمة التحرير قبل 3 سنوات عملية زراعة رئة، على يد فريق طبي بمستشفى "إنوفا فيرفاكس" الأمريكي.
ويعد عريقات أحد أبرز قادة المفاوضات مع إسرائيل، وكان مسؤولا عن عملية التفاوض على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، وفق المصدر ذاته.
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