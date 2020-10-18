"973"... ما سر رقم رحلة الطيران الإسرائيلية إلى البحرين؟

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية "إسرائيل بالعربية"، مساء اليوم الأحد، أن رمز الهاتف أو الكود الدولي إلى البحرين "+973" وهو رقم رحلة شركة الطيران العال إلى المنامة، أيضا.
وقالت الخارجية الإسرائيلية إن: الاتصال المباشر بين إسرائيل والبحرين يفتح باب التواصل وبناء علاقات وطيدة بين الشعبين في مختلف المجالات، ويعود بالخير والبركة على المنطقة برمتها".
وتوجه وفدان إسرائيلي وأمريكي إلى البحرين، في أول رحلة تجارية رسمية بين تل أبيب والمنامة منذ إعلان اتفاق التطبيع الشهر الماضي.
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أبرز بنود اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين
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