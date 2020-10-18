تعليقا على التطبيع مع البحرين... نتنياهو: اختراق آخر في علاقاتنا مع العالم العربي

وجاءت تصريحات نتنياهو تعليقا على زيارة أول وفد إسرائيلي للبحرين، برفقة وفد أمريكي، وهو ما نشره على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، من أن السلام مقابل السلام.
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هذا هو تقدم ملموس ونحن ندفع اتفاقيات السلام هذه مع البحرين والإمارات قدما، هذا هو سلام حقيقي. وستعمل البعثات الآن على اتفاقيات تعاون وعلى إقامة اتفاقية السلام مع البحرين".
وأكد نتنياهو أنه اختراق آخر في علاقات بلاده مع العالم العربي تم تحقيقه بفضل السياسة المختلفة والجديدة التي تنتهجها إسرائيل. قائلا: "إنها ليست جديدة لأننا ننتهجها منذ ٢٥ عاما ولكنها تأتي بثمارها الآن، السلام مقابل السلام والاقتصاد مقابل الاقتصاد".
وتوجه وفدان إسرائيلي وأمريكي إلى البحرين، في أول رحلة تجارية رسمية بين تل أبيب والمنامة منذ إعلان اتفاق التطبيع الشهر الماضي.
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أبرز بنود اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين
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