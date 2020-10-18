روبوت التعقيم الآلي يبدأ مهامه في المسجد النبوي... صور

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن الروبوت الذكي يُستخدم في التعقيم والوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة في الأماكن المغلقة، ويعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خارطة مسبقة، وتأتي خطوة تدشينه سعيا من الرئاسة العامة في الحد من انتشار وباء كورونا وغيره من الأمراض والأوبئة.
ويعمل روبوت التعقيم الآلي على التعقيم الداخلي في 6 مستويات من تأثير التعقيم، ما يسهم في توفير جو صحي وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه.
كما يقوم بتحليل احتياجات التعقيم بذكاء وفقا لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.
ويضم الجهاز خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، وخاصية الشحن بالبطارية، ويعمل من 5 إلى 8 ساعات بدون تدخل بشري، مع سهولة الاستخدام، ويسع الجهاز 23.8 لتر، ويقدر حجم الرش بـ2 لتر في الساعة، ويقضي على البكتيريا في مساحة متر مربع مغلقة في مرة واحدة.
وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، قبل أسبوعين، وصول أول دفعة من المعتمرين بعدما تم رفع الحظر المفروض على آداء العمرة منذ أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).
© Sputnik / Mohamed Hassan
خطوات أداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام والروضة للمقيمين بالسعودية
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