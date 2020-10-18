ونشرت صفحات التواصل العراقية الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة الذي تظهر فيه امرأة وهي ترمي طفلين من أعلى جسر باتجاه نهر دجلة.
وأكد نشطاء أن الجسر هو جسر الأئمة الذي يربط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية المتاخمتين لنهر دجلة في بغداد، وذكروا أن سبب قيام المجرمة بذلك هو خلافات بينها وبين طليقها، ثم ألقت السلطات القبض عليها واعترفت أثناء التحقيق معها بجريمتها.
كما نشرت صفحات فيديو قالت إنه لوالد الطفلين وهو متأثر ويصرخ في موقع الحادثة.
وكان الأب يبكي على طفليه، بينما كانت فرق الإنقاذ تبحث عن جثتي الطفلين.
كانت هذه تفاصيل خبر جريمة تهز العراق... فيديو لامرأة ترمي أطفالها في نهر دجلة من فوق الجسر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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