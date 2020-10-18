المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية: زيارة السودان "تاريخية"

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الزيارة لها شقين أولهما الاجتماع بالمسؤولين السودانيين حول عمل المحكمة الجنائية الدولية في دارفور وكيفية تنسيق التكامل بين عمل المحكمة وعمل الجهاز القضائي السوداني حول موضوعات ذات الصلة بدارفور.

والثاني هو كيفية الحصول على تعاون السلطات السودانية في جمع المعلومات ذات الصلة بقضية عبد الرحمن كوشيب.

ووصل وفد المحكمة الجنائية الدولية إلى السودان، أمس السبت، بقيادة المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا، في زيارة تستمر حتى 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في أغسطس/ الماضي، أنه لا بد من الإسراع في محاكمة الرئيس السابق عمر البشير وآخرين في قضايا الفساد والانقلاب، لافتا إلى أهمية العمل على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بمثول المتهمين أمامها.

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وأوقفت المحكمة الجنائية الدولية في يونيو/ حزيران الماضي، السوداني علي كوشيب، أحد قادة الجنجويد، المتهم بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور في السودان، حيث سلم نفسه خلال وجوده في جمهورية أفريقيا الوسطى.