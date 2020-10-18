الاستخبارات العراقية تعلن القبض على 8 إرهابيين في نينوى

أفادت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الأحد، بإلقاء القبض على ثمانية “إرهابيين” عملوا بما يسمى بـ”ديوان الجند” في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.

وقالت الوكالة في بيان صحفي اليوم إن “مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية، ألقت القبض على ثمانية إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى، مطلوبين وفق أحكام الارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية عملوا في ما يسمى ديوان الجند ضمن ولايتي دجلة ونينوى في تنظيم داعش الإرهابي بصفة مقاتلين ووحدات الإسناد تحت كنى وأسماء مختلفة”.

وأضافت الوكالة أنهم “اعترفوا من خلال التحقيقات معهم بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية وتنفيذهم عدة عمليات إرهابية أثناء سيطرة داعش على المحافظة قبل عمليات التحرير، حيث تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل”.