شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن الإجراءات الاحترازية.. إغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء وفتحه قبل صلاة الفجر بساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : قال متحدث وكالة الرئاسة العامة للمسجد النبوي: إن المسجد النبوي يُعقَّم 10 مرات، قبل كل صلاة وبعدها، وتُعقَّم الروضة الشريفة وممر باب السلام عن طريق “الأوزون” والأشعة فوق البنفسجية؛ للمحافظة على صحة وسلامة الزائرين. وأضاف: “جَنّدنا 1700 موظف وموظفة و 4000 عامل وعاملة جميعهم يهيئون المسجد النبوي لاستقبال المصلين والزائرين”. وتابع: “سيتم إغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء ويفتح قبل صلاة الفجر بساعة للقيام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم”.

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